RTL auf Platz eins: "Das Sommerhaus der Stars" legt kräftig zu

"Das Sommerhaus der Stars" legt von Folge zu Folge zu. RTL hat mit der Show einen Lauf und lässt die gesamte TV-Konkurrenz diesmal hinter sich. Platz zwei belegt ein Klassiker im Ersten.



RTL hat ARD und ZDF am Dienstagabend hinter sich gelassen: Mit seiner Game-Show "Das Sommerhaus der Starts - Kampf der Promipaare" kam der Sender ab 20.15 Uhr auf 3,88 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 14,5 Prozent - noch einmal deutlich bessere Werte als in der Woche davor (3,43 Millionen, 13,3 Prozent). Es war die dritte Folge von Staffel vier über die WG, in der acht Prominentenpaare miteinander auskommen und gegeneinander antreten müssen. Nachdem Michael Wendler sich mit etlichen Mitbewohnern angelegt hatte, müssen er und seine Partnerin Laura Müller nun gehen.