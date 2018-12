RTL baut TV Now zum Relaunch um Pay-TV-Sender aus

RTL relauncht TV Now. Neben einigen Änderungen zieht der Privatsender ab sofort die Bezeichnung Streamingdienst für seine Online-Plattform vor. Neu mit dabei sind die Pay-TV-Kanäle der Sendergruppe.



Der Neustart von TV Now beinhaltet in erster Linie ein vergrößertes Angebot im Premium-Paket. Neu für TV-Now-Kunden ist nämlich vor allem die Integration der Pay-TV-Sender der Senderfamilie. RTL Crime, GEO Television, RTL Passion und RTL Living können ab sofort live und viele Formate auch auf Abruf anschauen. RTL Passion präsentiert beispielsweise in den kommenden Monaten Highlights wie "The Miniaturist – Die Magie der kleinen Dinge" im Januar, "Harlots – Haus der Huren" im Februar und dem 8-fach Emmy-dekorierten "The Handmaid‘s Tale - Der Report der Magd" im April, die alle erstmals im deutschen Fernsehen zu sehen sei werden.



Im Frühjahr wird außerdem die Drama-Serie "M – Eine Stadt sucht einen Mörder" in Deutschland exklusiv bei TV Now abrufbar sein. Dabei handelt es sich um ein Remake des gleichnamigen Filmklassikers von Fritz Lang. Inszeniert hat die mit dem ORF sowie Superfilm koproduzierte Serie Regie-Ausnahmekünstler David Schalko. Für das Premium-Angebot werden aber nun auch knapp fünf anstatt vorher drei Euro pro Monat künftig fällig.