RTL beendet Sony-Deal

Der seit 2013 laufende Output-Deal zwischen Sony Pictures Television und der Mediengruppe RTL Deutschland (MG RTL) endet am 31. Dezember. Bedeutet dies den Anfang vom Ende der großen Output- und Volumendeals mit Hollywood, da auch ProSieben kein Interesse zeigt?



Nach Informationen des Medienmagazins "DWDL" hat das Kölner Unternehmen den Deal nicht verlängert. Damit verliert die Sendergruppe den automatischen Erstzugriff auf alle neuen Kinofilme des Hollywoodstudios.