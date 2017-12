RTL behält die Formel 1 und sichert sich die Europa League

Sender-Chef Frank Hoffmann bestätigt in der Mittwochausgabe der "FAZ" die Vertragsverlängerung für die Übertragungen der Formel 1 und verkündet nebenbei noch einen weiteren Coup - die Europa League kommt zu RTL.



Die Formel 1 wird weitere drei Jahre mit allen Rennen des Saisonkalenders auf RTL laufen. Nachdem es in den letzten Wochen reichlich Spekulationen gegeben hat, ob, wie und wenn ja, wie viele Übertragungen im Free-TV laufen werden, beendet RTL-Chef Frank Hoffmann in einem Interview der morgigen "FAZ"-Ausgabe sämtliche Diskussionen.