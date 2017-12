RTL behält wohl die Formel 1

Wahrscheinlich bleibt bei den Übertragungen der Formel 1 alles beim Alten - das legt zumindest ein "Bild"-Bericht nahe. RTL würde es sicherlich freuen.



Schenkt man der in Sportdingen stets gut informierten "Bild" Glauben, dann ist RTL ein nicht mehr erwarteter Coup gelungen. Der Privatsender scheint sich einem Bericht der Zeitung zufolge die TV-Rechte an der Formel 1 für weitere drei gesichert zu haben.