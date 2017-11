RTL bringt "Sankt Maik" in UHD und HDR

Zum ersten Mal hat RTL Deutschland eine Serie mit Ultra-HD-Auflösung und High-Dynamic-Range verwirklicht. Die fiktionale Produktion entstand in Zusammenarbeit mit UFA Fiction und wird Anfang nächsten Jahres erscheinen.



