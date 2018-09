RTL bringt Upcycling-Format ins Sonntagsprogramm

Nachdem der Wochenausklang bei RTL längste Zeit von Wiederholungen alter Programmteile und Filme geprägt war, setzt der Sender von nun an auch Sonntags auf innovativere Konzepte.



In "Schätze aus Schrott" begleitet RTL ab dem 7. Oktober den sogenannten Upcycling-Prozess: Längst vergessene Gegenstände werden aus Kellern und Sperrmüll zutage gefördert und mit Liebe und Kreativität in ansehnliche Gebrauchsgegenstände verwandelt.