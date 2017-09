RTL denkt über österreichische Eigeninhalte für N-TV nach

Momentan finden die österreichischen Medientage in Wien statt. Im Rahmen dessen gab RTL-Chefin Anke Schäferkordt im Interview mit dem "Standard" Gedankenspiele für den österreichischen Markt preis.



In ihrer Rede auf den Wiener Medientagen am Mittwoch hielt RTL-Chefin Anke Schäferkordt ein Plädoyer für die Produktion von Eigeninhalten. Vom "Standard" angesprochen auf den österreichischen Markt, sah Schäferkordt für RTL zwar keinen Handlungsbedarf lokale Eigeninhalte für den Alpenstaat zu produzieren, jedoch mit einer ausdrücklichen Ausnahme.