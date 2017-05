RTL dreht Show "Taskmaster" mit Atze Schröder

RTL holt die britische Talkshow "Taskmaster" nach Deutschland. Moderiert werden soll sie vom Komiker Atze Schröder.



Im britischen Talkshow-Format "Taskmaster" müssen die eingeladenen Comedians zuvor Aufgaben erfüllen, natürlich von einer Kamera begleitet.

In der Show werden die Clips dann gezeigt und in der deutschen Ausgabe von Atze Schröder bewertet, wie gut die Aufgaben gemeistert wurden. Unterstützt wird Schröder von Carsten van Ryssen, der unter anderem auch für die "heute-show" im ZDF unterwegs ist.



Die Aufzeichnung soll im Juni beginnen, fürs Erste sind zwei Folgen bestellt. Zum Start wurden bereits Janine Kunze, Chris Tall, Markus Krebs, Daniele Rizzo und Detlef Steves angekündigt, wie der Mediendienst DWDL.de schreibt. In Großbritannien übernimmt Greg Davies seit zwei Jahren Schröders Rolle, seitdem wurde das Format auch schon in einige andere Länder verkauft.