RTL erinnert an Michael Schumachers erste Weltmeisterschaft

Der 13. November 1994 ging in die Formel-1-Geschichte ein. Nach einer Kollision mit Damon Hill in der 35. Runde des Grand Prix von Australien feierte Michael Schumacher seinen ersten WM-Titel.



In diesem Jahr steht das 25. Jubiläum eines furiosen Saisonfinales an – der Erste Titelgewinn von "Schumi" in der Formel 1. Dies nimmt RTL als Heimatsender der Motorsport-Disziplin zum Anlass, ein ganzes Abendprogramm dem Rekordweltmeister zu widmen.