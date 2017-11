RTL feiert 40 Jahre Kelly Family

Eine der bekanntesten Familienbands der Musikgeschichte feiert ihren 40. Geburtstag. Dafür spendiert RTL der Kelly Family einen ganzen Abend zur besten Sendezeit.



Am Mittwoch, den 13. Dezember, heißt es um 20.15 Uhr bei RTL "40 Jahre The Kelly Family". Zu Oliver Geissen aufs Bühnensofa geladen sind unter anderem Kathy, Patricia, Jimmy, Joe, John und Paul.