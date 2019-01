RTL feiert etwas verspätet 25-jähriges "Nachtjournal"-Jubiläum

Das Nachtjournal von RTL zeigt zu später Stunde noch umfassende Nachrichten des Tages aus Deutschland und der Welt. Und das seit mittlerweile 25 Jahren.



Im Grunde kann man sagen, es ist eine Institution: das "RTL-Nachtjournal". Seit 25 Jahren ist es ein unverzichtbarer Bestandteil des RTL-Programms. Am 3.1.1994 wurden die Late-Night-Nachrichten das erste Mal ausgestrahlt. Damals noch skeptisch beäugt, fand es jedoch schnell Nachahmer. Die etwas verspätete Jubiläumsausgabe zur Silberhochzeit strahlt RTL am 19. Januar zur gewohnten Sendezeit um Mitternacht aus.