RTL gibt Verschlüsselungspläne auf

RTL und weitere Privatsender haben ihre Pläne, künftig nur noch verschlüsselt auszustrahlen nach DIGITAL FERNSEHEN vorliegenden Aussagen aufgegeben. Die Sender werden auch in den kommenden Jahren kostenlos und unverschlüsselt via Satellit und Kabelanschluss empfangbar bleiben.

In der aktuellen Ausgabe der DIGITAL FERNSEHEN (9/18) werden die Detail bekannt. So soll die bisher im Raum gestandene Abschaltung des Digitalsignals in herkömmlicher SD-Bildauflösung (Standard Definition) bis spätestens Ende 2022, nicht mehr stattfinden.

"Eine Abschaltung von SD ist auch nach 2022 nicht geplant, unabhängig von der Entwicklung unserer HD‐Angebote", so ein RTL‐Sprecher gegenüber DIGITAL FERNSEHEN.



