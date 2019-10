RTL hievt Europa League nächste Woche ins Hauptprogramm

Der Euroleague-Kracher zwischen Borussia Mönchengladbach und AS Rom läuft nächsten Donnerstag nicht bei Nitro, sondern im Hauptprogramm bei RTL.



Immer wenn es interessant in der Europa League wird, schlägt RTL zu: Diese Saison erfolgt der Schritt ins Hauptprogramm jedoch viel früher als 2017/18. Bei Eintracht Frankfurts Parforceritt durch den Europapokal feierte RTL erst beim Achtelfinal-Rückspiel gegen Inter Mailand sein Comeback im internationalen Vereinsfußball.