RTL holt Ex-"Bild"-Chefredakteurin als N-TV-Geschäftsführerin

Als Nachfolgerin von Hans Demmel arbeitet Tanit Koch künftig als Geschäftsführerin des Nachrichtensenders N-TV. Die Ex-"Bild"-Chefredakteurin ist damit der Neuzugang in Führungsetage der Mediengruppe RTL.



Erst im vergangenen Jahr hat Tanit Koch die "Bild"-Zeitung auf eigenen Wunsch verlassen. Die einst erste Frau an der Spitze des Boulevardblatts startet jetzt eine neue Aufgabe bei der Mediengruppe RTL, wie das Unternehmen am Mittwoch in Köln mitteilte.