RTL holt Sport1-Moderatorin für Bundesliga-Sendung

2017 wird RTL erstmals seit 25 Jahren wieder über die Fußball-Bundesliga berichten. Für die geplante Show sicherte sich der Kölner Sender nun die Dienste von zwei Moderatoren, darunter die bisher für Sport1 tätige Laura Wontorra.



Fußball und RTL: Das war in der Vergangenheit keine Beziehung von Dauer. Zwar war der Kölner Privatsender der erste, der sich gegen das "Sportschau"-Monopol auflehnte, mit seinem "Anpfiff" aber nicht gegen den ARD-Klassiker ankam. Die Champions League übertrug der Sender mit einjähriger Unterbrechung immerhin neun Jahre bis 2003, danach stieg RTL erst 2014 mit der Übertragung der EM- und WM-Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft wieder ins Fußball-Geschehen ein. Nach 25 Jahren wird 2017 nun die Bundesliga wieder ins Programm zurückkehren und die geplante Sendung nimmt immer festere Konturen an. So wurden am Dienstag die Moderatoren bekannt.