RTL in der Misere: Schwindelanfälle verhindern Box-Kampf

Box-Fans haben es derzeit bei RTL nicht leicht. Aufgrund von Schwindelanfällen wird nun der nächste Box-Highlight bei Kölner Sender kurzfristig abgesagt.



Nachdem bereits im Juli der groß angekündigte Kampf zwischen Wladimir Klitschko und Tyson Fury mit Live-Übertragung zu RTL ausfallen und auf Oktober diesen Jahres vertagt werden musste, steckt RTL nun kurzfristig die nächste Schlappe ein. Eigentlich hätte am kommenden Samstag Marco Huck im WM-Kampf um den IBO-Cruisergewichtstitel gegen Ovill McKenzie antreten sollen. Doch McKenzie kann nicht antreten.