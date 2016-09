RTL kehrt zur Bundesliga-Übertragung zurück

Nach 25 Jahren steigt RTL ab der Spielzeit 2017/18 wieder in die Übertragung der Bundesliga ein. In der zweiten Runde konnte sich der Kölner Sender ein Rechtepaket für die deutsche Königsklasse sichern.



Interesse, die Bundesliga wieder im Fernsehen zu zeigen, hatte RTL schon länger bekundet. So hatte Anke Schäferkordt, die Chefin der Sendergruppe RTL, die Bundesliga erst im Frühling als spannend bezeichnet. Dennoch ging der Kölner TV-Sender beim Milliarden-Poker um die TV-Rechte im Juni leer aus. Die ARD konnte dem Free-TV-Kanal zuvorkommen und sich erneut die für die "Sportschau" notwendigen Rechte sichern. Doch nun gelingt RTL doch noch die Rückkehr in die Bundesliga ab der Spielzeit 2017/18.