RTL kooperiert mit Online-Videospezialist Wochit

Der neue Partner von RTL ist spezialisiert auf die Produktion von Social-Videos. Wochit passt damit genau ins Beuteschema einer neuen Strategie.



Die Wachstumspläne von RTL sehen vor allem Potenzial im Netz und hier speziell bei Videoinhalte. Von daher überrascht die Zusammenarbeit mit Wochit wenig. Das Unternehmen ist spezialisiert auf eben jenem Bereich.