RTL krempelt den Recall für "DSDS" um

Anfang Januar startet RTL bei "Deutschland sucht den Superstar" wieder die Jury-Castings. Für die Auslands-Recalls hat Dieter Bohlen sich dieses Jahr etwas Besonderes überlegt.



Anfang Januar versuchen wieder zahlreiche junge mehr oder weniger talentierte Sängerinnen und Sänger die Jury von "Deutschland sucht den Superstar" von sich zu überzeugen. Dabei gilt es Youtuberin Shirin David, Schlagersängerin Michelle, Scooter-Frontmann H.P. Baxxter und Poptitan Dieter Bohlen zu beindrucken. Für den Recall hat Bohlen sich eine besonderen Ort und einen besonderes Modus ausgesucht.