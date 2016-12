RTL kündigt weitere Ausgaben von "Der heiße Stuhl" an

Trotz eher mauer Quoten hält RTL an "Der heiße Stuhl" fest und will das Talkformat, das am Montag nach 22 Jahren Pause das erste Mal mit Thilo Sarrazin wieder auf Sendung ging, öfter zeigen.



"Der Heiße Stuhl" soll bei RTL künftig wieder häufiger zu sehen sein. Ein fester Sendeplatz sei für das Talkformat aber nicht geplant, sagte ein RTL-Sprecher am Dienstag. Nach 22 Jahren Pause war die Sendung am Montagabend im Rahmen eines Thementags zu "Sicherheit in Deutschland" erstmals wieder zu sehen. Erster neuer Gast war der Ex-Politiker und Buchautor Thilo Sarrazin. "Wir waren mit der ersten Sendung zufrieden und werden damit weitermachen, sagte der Sprecher. Als Moderator sei weiterhin Steffen Hallaschka vorgesehen.