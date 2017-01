RTL lässt Promis zum Gesangsduell antreten

In RTLs neuer fünfteiliger Musikshowreihe "It takes 2" treten neun Prominente zum großen Gesangswettstreit an. Moderiert wird die Show von Daniel Hartwich und Neuentdeckung Julia Krüger.



Eigentlich wurden sie als Schauspieler, Fernsehkoch, Sportler oder Comedian berühmt. Jetzt bringt RTL die Promis aber zum Singen. In der neuen Show des Kölner Senders "It takes 2" müssen Prominente am Sonntag in fünf unterhaltsamen Shows ihre Gesangskünste beweisen. Meldungen zu diesem Thema

Mit dabei sind die Schauspielerin Mimi Fiedler, die Profitänzerin Isabel Edvardsson, der Comedian Dave Davis, RTL-Moderatorin Annett Möller, der Weltmeister im Gewichtheben Matthias Steiner, die Schauspielerin Rebecca Siemoneit-Barum, das Model Hana Nitsche, Fernsehkoch Kolja Kleeberg und Schauspieler André Dietz. Unterstützt werden die Teilnehmer von drei Profisängern als Mentoren. Der fünffache Jazz-Award-Gewinner Tom Gaebel, die österreichische Pop-Rock Sängerin Christina Stürmer und Musiker Gil Ofarim versuchen, das Beste aus den Kandidaten herauszuholen.



In der ersten Folge von "It takes 2" wählen die Mentoren ihre Schützlinge. Dabei sehen sie jedoch nicht, wer singt und müssen raten, welches prominente Gesicht zu welcher Stimme gehört.

