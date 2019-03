RTL legt Zahlen vor - Rückgang bei Werbeeinnahmen erwartet

WM, Olympia und Konkurrenz aus dem Netz - Nach einem schwierigen Werbejahr peilt der Medienkonzern RTL wieder bessere Geschäfte an.



Wegen des heißen Sommers, der Fußball-Weltmeisterschaft und der Olympischen Winterspielen hatte RTL 2018 in Deutschland rückläufige Werbeeinnahmen im klassischen TV-Geschäft verkraften müssen - die Sportevents liefen bei der Konkurrenz. Einblick in die Zahlen für 2018 will die RTL Group am heutigen Mittwoch (20 Uhr) vor Journalisten in Berlin geben.