RTL macht Promis zu Crash Test Dummies

"Versuch macht klug" soll das Motto der neuen Wissens-Show auf RTL lauten, bei der sich Prominente als Versuchskaninchen für die Wissenschaft hergeben.



Wie überlebt der nur mit Unterhose bekleidete Joey Heindle eine Fahrt durch eine 1000 Grad heiße Feuersbrunst? Diese und andere Fragen werden beantwortet, wenn RTL seine neue Wissens-Show "Crash Test Promis" startet. Daniel Hartwich wird als Moderator durch die etwas ungewöhnliche Wissens-Quiz-Sendung führen.