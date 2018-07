RTL macht mit neuer Daily Soap auf "Sex and the City"

Mit einer neuen Daily Soap um vier Freundinnen im niederrheinischen Grevenbroich will der Fernsehsender RTL vom 27. August an Quote machen.



Die tägliche Serie "Freundinnen - Jetzt erst recht" werde montags bis freitags jeweils um 17 Uhr ausgestrahlt, teilte die Produktionsfirma Ufa Serial Drama am Dienstag in Potsdam mit. Im Mittelpunkt stehen vier Freundinnen im Alter zwischen 35 und 40 Jahren, die - jede für sich - vor einem Neubeginn stehen: Entweder ist der Mann mit einer Jüngeren durchgebrannt, das Konto leer oder ein Heiratsantrag sorgt für Wirbel.