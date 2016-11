RTL mit "Winnetou"-Dreiteiler zu Weihnachten

An Weihnachten kehrt der berühmteste Apachenhäuptling auf die heimsichen Bildschirme zurück. Am 25. Dezember zeigt RTL den Auftakt seines neuen "Winnetou"-Dreiteilers mit Nik Xhelilaj in der Hauptrolle.



Mit der Neuverfilmung des "Winnetou"-Stoffes hat sich RTL ganz schön etwas vorgenommen. Was dabei herauskam, das zeigt der Sender seinem Publikum ab dem 25. Dezember. Das Wild-West-Abenteuer für die ganze Familie feiert seinen Auftakt am 1. Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr und erzählt die Geschichte von Old Shatterhand (Wotan Wilke Möhring), der sich mit dem Apachenhäuptling Winnetou (Nik Xhelilaj) verbündet und einer Truppe von Gangstern das Handwerk legt.

Bereits am 27. Dezember ebenfalls um 20.15 Uhr geht es dann mit dem zweiten Teil der Reihe weiter. Dieser trägt den Titel "Winnetou - Das Geheimnis vom Silbersee". Die Reihe schließt am 29. Dezember erneut zur Primetime um 20.15 Uhr der dritte Teil "Winnetou - Der letzte Kampf" ab.



In weiteren Rollen treten unter anderem Milan Peschel als Sam Hawkens, Iazua Larios als Nscho-Tschi, Jürgen Vogel als Joseph Rattler, Fahri Yardim als El Mas Loco, Mario Adorf als Santer Senior, Michael Maertens als Santer Junior und Henny Reents als Belle auf.