RTL mit schwächstem Marktanteil seit 30 Jahren

Während das ZDF seine Marktanteile 2018 im Gegensatz zum Vorjahr klar ausbauen konnte, lassen insbesondere die Privatsender Federn.



Das ZDF ist mit einem Jahresmarktanteil von satten 13,9 Prozent (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) der mit Abstand quotenstärkste TV-Sender in Deutschland, gefolgt von ARD – beide Sender konnten im Gegensatz zum Vorjahr zulegen, wenngleich das Erste mit 0,2 Prozent keinen riesigen Zugewinn verzeichnete.