RTL nennt Starttermin für "Dschungelcamp" 2017

In wenigen Wochen ist es wieder so weit: Dann ziehen mehr oder weniger bekannte Promis ins "Dschungelcamp". RTL hat nun kommuniziert, wann es heißt "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".



Alle Jahre wieder - kommt nicht nur Weihnachten, alle Jahre wieder stellt RTL im Australischen Dschungel mehr oder weniger bekannte Promis auf die Probe, um den Dschungelkönig unter ihnen zu ermitteln. Schon in wenigen Wochen - kurz nach dem Weihnachtsfest - wird es wieder heißen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", denn der Kölner Sender hat nun den Starttermin des jährlichen Spektakels bekannt gegeben.