RTL: neue Krimiserie "Tatverdacht - Team Frankfurt ermittelt"

Die neue RTL-Krimiserie "Tatverdacht - Team Frankfurt ermittelt" basiert auf echten Fällen.



Jede Episode verfolgt die Arbeit der Beamten von der Beweisaufnahme am Tatort bis zur Überführung des Täters, wie der Privatsender am Dienstag mitteilte. Start ist am Donnerstag (22. März) um 22.15 Uhr. Das Ermittlerteam besteht aus Kriminalhauptkommissarin Elke Welp (Nina Kronjäger) sowie den Kommissaren Alexander Mirkovic (Aleksandar Radenkovic) und Sonja Lemke (Natalja Joselewitsch).