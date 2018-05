RTL patzt bei DSDS-Ausstrahlung in UHD-Auflösung

Am Samstag sendete RTL die Eigenproduktion "Deutschland sucht den Superstar" in drei verschiedenen Bildqualitäten. Während SD- und HD-Version einwandfrei funktionierten, passierte der Bildregie bei der UHD-Version ein Missgeschick.



Als erstes deutsches Vollprogramm strahlt RTL Television seit Ende April mit RTL UHD einen Testkanal mit extra-scharfer Bildauflösung via Astra aus. Neben 17 Formel-1-Rennen in 2018 sendete RTL am vergangenen Samstag auch die Eigenproduktion "Deutschland sucht den Superstar" in UHD. Um 23:22 Uhr, kurz vor Ernennung des Siegers, wurde auf dem UHD-Kanal versehentlich eine Standbildtafel eingeblendet, die auf die nächsten UHD-Ausstrahlungen hinwies. Eigentlich sollte diese Tafel erst nach der Sendung aufgeschaltet werden. Der Fehler wurde in der Bildregie schnell bemerkt, nach einigen Sekunden lief die Sendungen auch in UHD weiter.