RTL plant neue Kuppelshow

Dating und Kuppeln liegt wieder voll im Trend. Der Frühling naht schließlich auch. Daher schickt RTL gleich noch eine Kuppelsendung an den Start.



RTL hat noch nicht genug davon, Leute zu verkuppeln. Während der neue "Bachelor" Sebastian erst Anfang der Woche vorgestellt wurde und "Take Me Out" als neue Datingshow angepriesen wurde, setzt der Sender nun noch ein Format drauf. Wie TV Wunschliste erfahren haben möchte, soll es sich dabei um das Format "Falscher Hase" handeln.