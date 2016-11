RTL produziert neue Musikshow "It Takes 2"

Musiksendungen boomen nach wie vor. Mit "It Takes 2" schickt RTL eine neue Musikshow an den Start und setzt im gleichen Zug auf eine prominente Besetzung, wenn es um den Gesang geht.



Der Hype um Musiksendungen scheint ungebrochen. Deshalb setzt RTL nun auf ein neues Format mit dem Titel "It Takes 2". Bei der neuen Musikshow geht es allerdings nicht darum, neue Talente zu entdecken. Neun Prominente wie Schauspieler, Moderatoren, Profiköche und Profsportler treten stattdessen in fünf Sendungen Anfang 2017 gegeneinander an, um dem Publikum zu zeigen, dass sie auch musikalisch einiges auf dem Kasten haben.