RTL profitiert von Bohlens neuer Begeisterung für soziale Medien

Vom Pop-Titan zum Blogger - Dieter Bohlen erfindet sich neu und RTL freut's.



Musikproduzent und Castingshow-Juror Dieter Bohlen hat im Sommer die sozialen Medien entdeckt, davon profitiert auch der Sender RTL. Bohlens Präsenz bei Instagram sei dessen eigene Idee gewesen, beziehungsweise die von seiner Partnerin, sagte RTL-Unterhaltungschef Tom Sänger der dpa.