RTL räumt den Dienstagabend für eigene Serien frei

Bühne frei für mehr Eigenproduktionen - das scheint das Motto für 2018 bei RTL zu sein. Zum traditionell mit deutschen Serien bestückten Donnerstag gesellt sich in Zukunft der Dienstagabend.



Der Privatsender RTL macht im Januar den Dienstagabend zum Tummelplatz eigener TV-Serien. Am 23. Januar startet um 20.15 Uhr die neue, auf zehn Teile angelegte Serie "Sankt Maik" mit einer Doppelfolge. Eine Woche später schließt sich auf dem Sendeplatz um 21.15 Uhr die ebenfalls neue und zehnteilige Serie "Beck is back!" an, so dass dienstags immer zwei volle Stunden mit eigenproduzierten Serien bestückt werden, wie RTL am Dienstag mitteilte.