RTL reibt sich die Hände dank "American Idol"-Rückkehr

Der TV-Konzern RTL konnte im zweiten Quartal des Jahres Verluste ausgleichen. Der Grund dafür ist die Wiederbelebung der von der Tochter FremantleMedia produzierten Show "American Idol".



Das Geschäft lief für RTL im ersten Quartal nicht so gut wie gewünscht. Grund dafür war unter anderem die Fußball-Weltmeisterschaft, für die RTL keine Rechte hatte. Dies scheint für den Konzern nun vergessen. Wie der "Horizont" berichtet, kann RTL dies im zweiten Quartal des Jahres ausgleichen. Dahinter steckt die Rückkehr von "American Idol".