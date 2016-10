RTL rührt die Werbetrommel für TV Now

Das Videoangebot der RTL-Gruppe TV Now hat ein neues Logo bekommen und versucht mit einer Herbst-Kampagne seine Reichweite zu erhöhen. Außerdem wird die Verfügbarkeit des Angebots ausgebaut.



TV Now bekommt ein neues Logo und eine umfangreiche Marketingkampagne. Laut RTL soll es einer der umfangreichsten Werbemaßnahmen für ein digitales Produkt der RTL-Gruppe sein. Die Summe der TV-Spots auf den eigenen Sendern soll über 20 Millionen Euro betragen. Die Kampagne soll kanalübergreifend im Fernsehen, Online, im Radio und auf Infoscreens platziert werden.