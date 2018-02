RTL sammelt im Januar Klicks mit DSDS und Dschungelcamp

Die Mediengruppe RTL wirft einen Blick zurück auf den Januar. Im ersten Monat des Jahres wurden die Abendshows über RTL.de, TV Now und vip.de am häufigsten angeklickt.



"Der Bachelor", "Deutschland sucht den Superstar" sowie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gestalteten im Januar das Abendprogramm bei RTL. Nicht nur vor den Flimmerkisten schauten die Zuschauer die Shows, auch online wurden sie geklickt. Laut dem Medienunternehmen erreichte beispielsweise RTL.de 11,77 Millionen Unique User im Januar, vor allem mit den genannten Formaten.