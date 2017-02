RTL schmeißt "It takes 2" aus der Primetime

Vorerst kein Show-Sonntagabend bei den Kölnern: RTL verbannt das Finale seiner Musik-Show "It takes 2" mit mehr oder weniger bekannten Promis von der Primetime in die Nacht.



Mit "It takes 2" hatte sich auch RTL an einer Show am Sonntagabend versucht, wie es Sat.1 zuvor mit "Voice of Germany" gewagt hatte - und nun vorerst aufgeben. Die Musik-Show mit mehr oder weniger bekannten Promis hat der Kölner nun aus der Primetime in die Nacht verschoben.