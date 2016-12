RTL setzt Thilo Sarrazin auf den "heißen Stuhl"

Für erste Ausgabe seiner Neuauflage setzt der Kölner Fernsehsender RTL den ehemaligen SPD-Politiker und Buchautor ("Deutschland schafft sich ab") Thilo Sarrazin auf den "heißen Stuhl".



Die Retrowelle bei RTL geht weiter. 22 Jahre nach der letzten Ausgabe holt sich der Kölner Sender seine Fernsehdiskussionsrunde "Der heiße Stuhl" wieder ins Programm. Doch in diesem Fall wird das Format nicht auf die Spartensender ausgelagert - wie die wiederbelebten Spielshows "Glücksrad", "Familien Duell" und Co., die auf RTL Plus laufen, und "Tutti Frutti", das der geneigte Zuschauer Ende Dezember bei RTL Nitro zu sehen bekommt - sondern hat es ins Hauptprogramm von RTL geschafft.