RTL siegt in Rechtsstreit mit Klinik-Konzern Helios

Beim Streit um eine Undercover-Recherche in einer Helios-Klinikhat ein Hamburger Gericht RTL Recht gegeben. Stein des Anstoßes war die Sendung "Team Wallraff".



Im Rechtsstreit um eine Krankenhaus-Reportage in der RTL-Reihe "Team Wallraff - Reporter undercover" hat das Oberlandesgericht in Hamburg am Dienstag eine Klage des Helios-Konzerns abgewiesen. Das Urteil des Hamburger Landgerichts vom 23. Juni 2016 werde entsprechend abgeändert, teilte die Gerichtspressestelle mit. Eine Revision gegen die Entscheidung wurde nicht zugelassen.



Dagegen kann allerdings noch einen Monat nach Zustellung des Urteils Beschwerde eingelegt werden. Das Landgericht hatte der RTL Television GmbH und der Produktionsfirma InfoNetwork untersagt, das mit versteckter Kamera aufgenommene Filmmaterial erneut zu verbreiten.