RTL startet Krankenhausserie "Nachtschwestern"

Ereignisreiche Nachtschichten, gravierende Verletzungen und jede Menge Beziehungsgeschichten sind der Stoff für die "Nachtschwestern". Die neue Arztserie soll das Dienstagabend-Programm bei RTL füllen.



Ab dem 30. April sorgen die "Nachtschwestern" für gut versorgte Patienten im Klinikum Köln-West. Doch bei dem Schauplatz der neuen Arzt-Serie, die RTL für das Programm des Dienstagabend ankündigt, geht es um weit mehr als die Kranken.