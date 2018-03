RTL stellt Sport-Sparte unter Dachmarke

"RTL Sport" soll die neue Dachmarke heißen, unter die der TV-Sender seine Sportaktivitäten bündelt. Jede Sportart bekommt damit eine eigene Farbe.



Privatsender RTL überarbeitete seine On-Air-Optik für die Sportarten im Programm. Der Kanal gab dem "Kind" auch einen Namen: "RTL Sport" soll die Sparte heißen, so berichtet es dwdl.de.