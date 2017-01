RTL stellt den neuen "Bachelor" vor

"Der Bachelor" geht bei RTL in die nächste Runde. Natürlich musste dafür auch wieder ein Herr auf der Suche nach seiner Traumfrau gefunden werden. Geglückt ist dem Sender dies mit dem 30-jährigen Sebastian.



Am kommenden Mittwoch, den 1. Februar, strahlt RTL den Auftakt zur neuen Staffel "Der Bachelor" aus. Bislang war der diesjährige Kandidat aber noch ein wohlgehütetes Geheimnis. Nun stellt RTL den neuen Bachelor ausführlich vor, damit die Damenwelt und auch jeder weitere interessierte Zuschauer weiß, wer da immer mittwochs um 20.15 Uhr die Köpfe der 22 Single-Damen verdreht.