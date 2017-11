RTL strahlt UHD-Serie via HD Plus aus

Mit dem Start der neuen RTL-Serie „Sankt Maik“ im Frühjahr 2018 baut die Mediengruppe RTL Deutschland ihr Ultra-HD-Engagement aus.



Erstmals bei einer deutschen Free-TV-Serie werden alle zehn Episoden der Staffel auch in UHD-Qualität, kombiniert mit High-Dynamic-Range (HDR), verfügbar sein. Zu sehen sind sie dann sowohl bei TV NOW (über Android TV-App auf UHD HDR-fähigen Philips- und Sony-TV-Geräten) als auch via Satellit auf UHD1by HD plus. Die erste Folge in UHD/HDR wird bei HD Plus zeitgleich zur linearen SD- und HD-Ausstrahlung gezeigt, bei TV NOW unmittelbar nach der TV-Ausstrahlung bei RTL. Die übrigen Episoden werden auf beiden Plattformen jeweils zeitversetzt nach der linearen Ausstrahlung bei RTL zu sehen sein. Produziert wurde die Serie „Sankt Maik“ von RTL in Zusammenarbeit mit UFA Fiction.

Die Kombination von UHD mit HDR garantiert ein umfassendes und brillantes Seherlebnis. Während UHD für eine deutlich höhere Auflösung des Bildes sorgt (3840 x 2160p, damit viermal so viel wie Full HD und 20 mal so viel wie SD), erweitert die HDR-Technik den Kontrastumfang des Bildes, macht also mehr Abstufungen zwischen dunkel und hell sichtbar. Zudem erhöht HDR den Farbraum, also die Zahl der sichtbaren Farben. Gold ist somit besipeilsweise erstmals richtig darstellbar. Gerade die Erweiterung um HDR ermöglicht herausragende Verbesserungen in der Bildgestaltung, die von vielen Experten sogar höher gewichtet werden als die reine höhere Auflösung. Die Mediengruppe RTL setzt bei der Ausstrahlung von „Sankt Maik“ auf die beiden HDR-Standards HDR10 (non-linear) sowie HLG (linear).



Prognose: Bis Jahresende 5,6 Mio. UHD-Fernseher



Thomas Harscheidt, Mitglied der Geschäftsleitung der Mediengruppe RTL Deutschland und Geschäftsführer CBC: „Der UHD-Endgerätemarkt entwickelt sich rasant. Die Mediengruppe RTL beschäftigt sich bereits seit Markteinführung intensiv mit den Möglichkeiten von Ultra HD und High-Dynamic-Range für unsere Bewegtbildangebote. Wir möchten so die technologische Entwicklung mit der Bereitstellung attraktiver Inhalte unterstützen, die den Mehrwert von UHD und HDR illustrieren und für unsere Zuschauer somit direkt erlebbar machen.“ Zudem erklärte Harscheidt weiter, dass bei RTL nur noch in UHD-Technik investiert werden würde.



Laut Prognose der Gesellschaft für Consumer & Home Electronics werden in Deutschland bis Jahresende Jahr 2017 ca. 5,6 Millionen Ultra HD Fernseher in deutschen Haushalten stehen. Die Mediengruppe RTL befasst sich seit 2014 mit Ultra HD und hat seitdem verschiedene Test-Produktionen realisiert.