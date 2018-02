RTL verfilmt Fitzek-Bestseller "Das Joshua-Profil"

RTL hat den Besteller-Roman "Das Joshua-Profil" des deutschen Autors Sebastian Fitzek verfilmt. Ausgestrahlt wird er am Osterwochenende.



Verbrechen aufklären ist die eine Sache - sie zu verhindern, bevor sie passieren, die andere. Das Thema, das schon in Filmen wie "Minority Report" mit Tom Cruise aufgegriffen wurde, ist auch Gegenstand in Sebastian Fitzeks "Das Joshua-Profil". RTL hat das Buch zum Film gemacht und zeigt ihn Karfreitag zur Primetime.