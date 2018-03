RTL verlängert fünf Serien

Gleich fünf Serien gehen bei RTL in die zweite Staffel. Das teilte der Kölner Privatsender am Dienstagabend in Berlin mit.





Von den Dienstagsserien "Sankt Maik" mit Daniel Donskoy und "Beck is back" mit Bert Tischendorf, die im Januar starteten, hat RTL jeweils zehn neue Episoden in Auftrag gegeben. Die Donnerstagsserie "Der Lehrer", die derzeit in der sechsten Staffel läuft, sowie die Sitcoms "Magda macht das schon!" (jetzt in Staffel 2) und "Beste Schwestern" (Staffel 1) gehen in die Verlängerung.