RTL verlängert mit Steffen Freund

Steffen Freund bleibt RTL als Fußballexperte erhalten. Sein Einsatzgebiet wird weiterhin von Bundesliga und Europa League bei Nitro bis zu Länderspielen bei RTL reichen.



Der ehemalige Fußballprofi Steffen Freund arbeitet weiterhin für RTL. Der Fußball-Europameister von 1996 hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert.