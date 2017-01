RTL verpasst dem "Dschungelcamp" neue Regeln

Auch in diesem Jahr will RTL mit neuen Regeln bei seinem Quotenrenner "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gleich am Anfang für mehr Konfliktpotential unter dem Campern sorgen.



Am Freitag startet das "Dschungelcamp" bei RTL in die elfte Runde. Nachdem die Reality-TV-Show vor zwei Jahren vor allem durch Langeweile glänzte, verschärften die Kölner im letzten Jahr die Regeln, um auf die Weise für mehr Spannung unter den Campern zu sorgen. Der Plan ging auf, vor allem TV-Anwältin Helena Fürst sorgte bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" für Zwist. Nun legt RTL nach und führt auch in diesem Jahr Regeländerungen im "Dschungelcamp" ein.