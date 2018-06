RTL weißt Schuld an Fall von Lynchjustiz von sich - Update

Nach der Ausstrahlung eines Beitrags über Pädophile kam es in Bremen zu einem Fall von Selbstjustiz, bei dem ein 50-jähriger so schwer verletzt wurde, dass sein Leben mit einer Notoperation gerettet werden musste.



-Update-



Wie die Deutsche Presseagentur eben meldete, hat sich ein Tatverdächtiger aus dem Lynchmob der Polizei gestellt. Außerdem sind weder der im RTL-Beitrag gezeigte Mann noch das Opfer des Mobs tatverdächtig. Da stellt sich die Frage nach der journalistischen Sorgfaltspflicht erneut. ( vollständiger Bericht)



-ursprüngliche Meldung-



Wie bereits gestern berichtet, wurde der Mann durch eine Gruppe bislang unbekannter Größe in seiner Wohnung tätlich angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt.