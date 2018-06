RTL weißt Schuld an Fall von Lynchjustiz von sich

Nach der Ausstrahlung eines Beitrags über Pädophile kam es in Bremen zu einem Fall von Selbstjustiz, bei dem ein 50-jähriger so schwer verletzt wurde, dass sein Leben mit einer Notoperation gerettet werden musste.



Wie bereits gestern berichtet, wurde der Mann durch eine Gruppe bislang unbekannter Größe in seiner Wohnung tätlich angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt.